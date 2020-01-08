Песков заявил о готовности России обсуждать с США ситуацию в Ливии

Москва готова обсуждать с Вашингтоном ситуацию в Ливии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Да», — ответил Песков на вопрос РИА «Новости» о том, готова ли Россия обсуждать этот вопрос с Соединенными Штатами.

Ранее в беседе с журналистами американский лидер ДональдТрамп заявил, что многие страны участвуют в ситуации в Ливии и обсуждение этой темы уже ведется с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и канцлером Германии Ангелой Меркель. «Мы будем говорить с Россией, они там участвуют», — приводит агентство слова главы Белого дома. При этом, американский президент охарактеризовал ситуацию в Ливии как «полный беспорядок».

В начале января Трамп предупредил Эрдогана о последствиях военного вмешательства в Ливию. По мнению американского лидера, отправка турецких военных в Ливию осложнит ситуацию в регионе.