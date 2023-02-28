Власть 28 февраля 2023, 02:43 Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Макроном и Шольцем Песков: Путин готов к переговорам с Макроном и Шольцем Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин был и остается открытым для любых контактов, которые могут помочь стране достигнуть собственных целей предпочтительно мирным путем. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии «Известиям».

Песков отметил, что немецкий канцлер Олаф Шольц и французский президент Эммануэль Макрон неоднократно заявляли, что продолжат общаться с Путиным и будут вместе искать пути выхода из сложившейся на Украине ситуации. Однако, как заметил пресс-секретарь российского президента, с их стороны в последнее время не было никаких реальных инициатив.

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Он напомнил о ранее сделанных заявлениях Макрона, которых было пять или шесть, о его намерении звонить Путину, но никаких запросов по этому поводу не было.

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«Это должны все знать: не было никаких запросов, никаких ориентировок, никаких проработок возможных сроков такого разговора», — сказал Песков.

Он также напомнил, что косвенно Франция и Германия принимают участие в боевых действиях на стороне Украины. Это, по словам Пескова, ставит под вопрос посреднический потенциал этих стран в переговорах.

Песков также отметил, что на Украине остались недовольные нынешним киевским режимом силы. Они, по словам пресс-секретаря президента России, способны вести переговоры с Москвой.