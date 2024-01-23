23 января 2024, 21:25
Песков заявил, что Зеленский мечтает быть похожим на Путина
Песков: Зеленский хочет быть похожим на Путина, которого поддерживает весь народ
Украинский президент Владимир Зеленский мечтает походить на российского лидера Владимира Путина, которого поддерживает весь народ. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, видео с диалогом корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.
«Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается», — сказал Песков.
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По его словам, все больше и больше украинцев стали задумываться, что власти их страны принимают неверные решения.
Также Песков заявил, что претензии Зеленского на территории РФ — это попытка замаскировать пробелы в его политике. Он подчеркнул, что у главы Украины «действительно большие проблемы». Лидер киевского режима хочет вернуть ситуацию, когда он получал немыслимое количество денег и много боеприпасов, однако «этого не будет».
Владимир Зеленский
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