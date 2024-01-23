Власть 23 января 2024, 21:25 Песков заявил, что Зеленский мечтает быть похожим на Путина Песков: Зеленский хочет быть похожим на Путина, которого поддерживает весь народ РИА «Новости»

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Украинский президент Владимир Зеленский мечтает походить на российского лидера Владимира Путина, которого поддерживает весь народ. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, видео с диалогом корреспондент опубликовал в своем Telegram-канале.

«Он пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой, ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ, но так не получается», — сказал Песков.

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По его словам, все больше и больше украинцев стали задумываться, что власти их страны принимают неверные решения.

Также Песков заявил, что претензии Зеленского на территории РФ — это попытка замаскировать пробелы в его политике. Он подчеркнул, что у главы Украины «действительно большие проблемы». Лидер киевского режима хочет вернуть ситуацию, когда он получал немыслимое количество денег и много боеприпасов, однако «этого не будет».