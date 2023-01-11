11 января 2023, 15:31
Песков заявил, что запрет фильма «Чебурашка» должны объяснить украинские родители
Представитель Кремля Песков: Украина должна сама объяснять запрет фильма «Чебурашка»
Запрет российского фильма «Чебурашка» на Украине должны объяснить детям их родители. Кремль не будет это комментировать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом написал ТАСС.
«Это надо не нам объяснять, это не наша проблема. Это родителям надо объяснять детям на Украине», — сказал Песков.
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Ранее СМИ Украины сообщили о том, что в школах Киева появились плакаты с перечеркнутым изображением Чебурашки. Героя произведения писателя Эдуарда Успенского назвали «оккупантом». Людям, которым нравится этот персонаж, предложили ехать в Россию.
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Показ фильма «Чебурашка» стартовал в российских кинотеатрах 1 января. На его производство ушло 850 миллионов рублей, к 10 января он уже заработал более трех миллиардов рублей. Таким образом картина стала самой кассовой в истории проката в России. В главных ролях в семейной комедии снялись Елена Яковлева, Сергей Гармаш, Федор Добронравов, Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.
Дмитрий Песков
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Украина
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