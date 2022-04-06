Песков заявил, что Запад поставил под угрозу дипотношения с Россией

Европейские страны стали часто высылать российских дипломатов. РФ может ответить на это полным разрывом дипломатических отношений с Западом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI. Его процитировало РИА «Новости».

Пресс-секретаря спросили, возможен ли разрыв дипломатических отношений России с Францией и другими странами Евросоюза. Он заявил, что в текущих реалиях дипломатия очень важна, но Запад ставит под ее под угрозу.

«Да, если практика высылки наших дипломатов продолжится, такой потенциальный риск есть, так как каждый день мы сталкиваемся с подобными враждебными действиями. Высылка дипломатов — это решение, которое закрывает окно дипломатических отношений», — сказал он.

Ранее высылку российских дипломатов раскритиковали в Госдуме. Первый заместитель председателя комиссии по регламенту и обеспечению деятельности нижней палаты российского парламента Татьяна Дьяконова назвала действия Запада «дипломатическим демаршем Европы». Она подчеркнула, что сейчас происходит «заранее спланированная кампания для нанесения удара по двусторонним отношениям».

Российских дипломатов уже выслали из некоторых европейских стран. Среди них — Италия и Литва. Первая страна выслала 30 дипломатов. Прибалтийская республика отозвала своего посла, выслала российского представителя и закрыла консульство РФ в Клайпеде.