Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина дала Западу шанс понять бесперспективность однополярного мира. Но к Путину не прислушались, и это всех подвело к опасной черте, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы государства не согласился с тем, что 15 лет назад, когда Путин выступил со своей легендарной речью, началась холодная война.

«Нет. Еще тогда был шанс, что некоторые государства поймут бесперспективность однополярной модели существования мира», — сказал Песков.

Он уточнил, что бесперспективность однополярного мира заключалась не в том, что этому кто-то будет противодействовать, а потому что этот единый полюс не сможет обеспечить безопасность. И так же просто появляются новые полюсы с не менее мощным потенциалом.

«Но не прислушались», — констатировал Песков.

Ранее бывший советник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик рассказал, как пригласил Путина выступить на Мюнхенскую конференцию по безопасности в 2007 году.

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль ранее признала, что Путин был прав в Мюнхене.