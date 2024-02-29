Важное 29 февраля 2024, 12:02 Песков заявил, что за посланием Путина будут следить во всем мире Песков: на Западе будут анализировать послание Путина РИА «Новости»

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За посланием президента Владимира Путина Федеральному собранию будет наблюдать весь мир. Об этом в эфире «Первого канала» заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В послании Путина будет часть слов, адресованных Западу, но президент сделает акцент на вопросах суверенизации», — отметил представитель Кремля.

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При этом, как указал Песков, любое выступление президента является обращением к нации.

Президент выступит с посланием в Гостином Дворе в Москве. Там уже собрались законотворцы, представители правительства, журналисты, герои спецоперации.

Традиционно публичное выступление российского лидера вызывает неподдельный интерес в других странах. Интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону посмотрели миллионы пользователей на Западе. Только на площадке X (бывший Twitter) оно набрало свыше 200 миллионов просмотров.