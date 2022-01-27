Песков заявил, что выводы по ответу США по гарантиям безопасности делать рано

В Кремле будут анализировать ответ США по гарантиям безопасности. Позиция американской стороны дает не очень много повода для оптимизма, но конкретные выводы делать пока рано.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что российские власти не спешат с оценкой. Его слова привела газета «Известия».

«Все эти бумаги у президента [РФ Владимира Путина]. Потребуется время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с заключениями», — отметил Песков.

Сказать о том, что США учли мнение России или продемонстрировали «готовность учитывать нашу озабоченность», нельзя. Песков объяснил это сделанными накануне Соединенными Штатами и НАТО заявлениями.

«Предельно ясно становится, что по основным категориям, которые были изложены в тех проектах документов, <…> нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована какая-то готовность учитывать наши озабоченности», — подчеркнул он.

Тем не менее перспектива продолжения диалога по гарантиям безопасности есть. В ней заинтересованы обе стороны. Предметно комментировать ответ Песков не стал.

«Поводов для оптимизма не так много. Но я по-прежнему воздержался бы от каких-либо концептуальных оценок», — процитировал «Интерфакс» пресс-секретаря Владимира Путина.