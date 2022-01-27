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    27 января 2022, 12:55

    Песков заявил, что выводы по ответу США по гарантиям безопасности делать рано

    Песков: в Кремле не будут спешить с оценкой ответа США по гарантиям безопасности

    Александра Ломейко

    В Кремле будут анализировать ответ США по гарантиям безопасности. Позиция американской стороны дает не очень много повода для оптимизма, но конкретные выводы делать пока рано.

    Песков заявил, что выводы по ответу США по гарантиям безопасности делать рано

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что российские власти не спешат с оценкой. Его слова привела газета «Известия».

    «Все эти бумаги у президента [РФ Владимира Путина]. Потребуется время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с заключениями», — отметил Песков.

    Сказать о том, что США учли мнение России или продемонстрировали «готовность учитывать нашу озабоченность», нельзя. Песков объяснил это сделанными накануне Соединенными Штатами и НАТО заявлениями.

    «Предельно ясно становится, что по основным категориям, которые были изложены в тех проектах документов, <…> нельзя сказать, что наши соображения были учтены или была продемонстрирована какая-то готовность учитывать наши озабоченности», — подчеркнул он.

    Тем не менее перспектива продолжения диалога по гарантиям безопасности есть. В ней заинтересованы обе стороны. Предметно комментировать ответ Песков не стал.

    «Поводов для оптимизма не так много. Но я по-прежнему воздержался бы от каких-либо концептуальных оценок», — процитировал «Интерфакс» пресс-секретаря Владимира Путина.