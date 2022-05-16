Песков заявил, что вступление Украины в НАТО рассорит Россию с Альянсом

НАТО дал Украине шанс на вступление в Альянс. Это может привести к территориальному конфликту России со страной, которая входит в организацию. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова процитировал ТАСС.

Он отметил, что Россия следит за событиями, связанными с НАТО. Все заявления контролируются «самым тщательным образом».

«У нас нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, в то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством, которое участвует в Альянсе», — сказал он.

Также Песков отметил, что присоединение Швеции и Финляндии к НАТО также не имеет положительных последствий. Он сказал, что эти страны не укрепят «архитектуру безопасности» Европы.

Ранее с подобным заявлением выступил замминистра МИД РФ Сергей Рябков. Он сказал, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО не улучшит безопасность этих стран. При этом Россия приложит все усилия для обеспечения сохранности своих территорий.