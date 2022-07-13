Песков заявил, что вопрос транзита в Калининград через Литву не решен окончательно

Вопрос транзита в Калининград через Литву пока не решен окончательно. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили его прокомментировать сообщения СМИ о том, что ЕС и Россия якобы уже договорились о транзите грузов через Калининградскую область.

«Пока никакой финализации этой ситуации нет. Мы ожидаем каких-то подвижек, но пока констатировать, что эта проблема снята, не можем», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

В ответ на вопрос прессы о том, какие подвижки могут произойти, Песков призвал «набраться терпения».

Ранее президент Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук Николай Межевич в беседе с «360» отметил, что не стоит говорить о возобновлении транзита, пока губернатор Калининградской области Антон Алиханов не заявит, что проблема с доставкой товаров решена. Однако если ЕС и Россия договорятся, власти Литвы могут «отыграть все назад», считает Межевич.

Власти Литвы запретили транзит подпавших под санкции товаров в Россию с 18 июня. Впоследствии ограничения расширили: под запрет подпали алкоголь, древесина, цемент, промышленные химикаты на основе спирта.