Песков заявил, что вопрос о введении единой валюты с Белоруссией не обсуждался

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что введение единой валюты с Белоруссией пока не обсуждалось. Об этом написал сайт kp.ru.

По его словам, программа интеграции России и Белоруссии не предусматривает объединения валют.

«Та стадия интеграции, которая достигнута сейчас за счет подписания солидного пакета союзных программ, она не предусматривает введение единой валюты. В предметном плане пока конкретных разговоров не велось», — ответил Песков на вопрос журналистов.