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    14 февраля 2022, 07:36

    Песков заявил, что внешнеполитическую концепцию Россию доработают с учетом обстановки в мире

    Пресс-секретарь президента заявил о доработке внешнеполитической концепции России

    Наза Салех Захи

    Внешнеполитическая концепция России будет переосмыслена с учетом текущей обстановки в мире. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что внешнеполитическую концепцию Россию доработают с учетом обстановки в мире

    «Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас», — заявил он РИА «Новости».

    По его словам, ситуация не является статичной, она развивается диалектически со стороны российских властей.

    Ранее пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в сотрудничестве с другими государствами, в том числе с европейскими странами и США. Однако она намерена добиваться расширения взаимодействия только там, где есть взаимность.

    Песков добавил, что в Евросоюзе продолжают руководствоваться установкам Соединенных Штатов, даже когда они не отвечают интересам Европы. Представитель Кремля выразил надежду, что в ЕС все же будут отдавать приоритет своим интересам во внешнеполитических вопросах.