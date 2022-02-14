Песков заявил, что внешнеполитическую концепцию Россию доработают с учетом обстановки в мире

Внешнеполитическая концепция России будет переосмыслена с учетом текущей обстановки в мире. Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Наши внешнеполитические документы, они, конечно, претерпевают изменения. Вы знаете, что буквально неделей ранее на оперативном совещании постоянных членов Совбеза рассматривались основные контуры нашей новой внешнеполитической концепции. И она будет дорабатываться. Но как раз с учетом того, что происходит сейчас», — заявил он РИА «Новости».

По его словам, ситуация не является статичной, она развивается диалектически со стороны российских властей.

Ранее пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия заинтересована в сотрудничестве с другими государствами, в том числе с европейскими странами и США. Однако она намерена добиваться расширения взаимодействия только там, где есть взаимность.

Песков добавил, что в Евросоюзе продолжают руководствоваться установкам Соединенных Штатов, даже когда они не отвечают интересам Европы. Представитель Кремля выразил надежду, что в ЕС все же будут отдавать приоритет своим интересам во внешнеполитических вопросах.