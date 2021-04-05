Песков заявил, что в отношениях РФ и Украины скоро не останется места для взаимности

Скоро в отношениях России и Украины не останется места для взаимности, и будет разорвано все, что есть. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА «Новости», комментируя новые украинские санкции.

«Мы скоро, наверное, с Украиной дойдем до такого уровня взаимоотношений, что для взаимности больше не останется места», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможных взаимных мерах Москвы в связи с новыми украинскими санкциями.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее утвердил введение санкций против Россотрудничества, компании «Волга-Днепр» и ряда других российских предприятий. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

Песков признал, что такие новости можно встретить только с глубоким сожалением. По его словам, отношения с Украиной скоро дойдут до такого уровня, что не останется места как для первых шагов, так и для шагов по принципу взаимности.

Решение Зеленского о санкциях ранее раскритиковал спикер Рады Дмитрий Разумков. Он обратил внимание на тот факт, что рестрикции распространяются в том числе на десятерых граждан Украины.