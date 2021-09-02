Песков заявил, что в Кремле отрицательно относятся к приближению НАТО к российским границам

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал расширение Североатлантического альянса и приближение войск к российским границам. По его словам, Москве не нравится такое положение дел. Об этом написал РИА ФАН.

«Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую, понятную и последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам», — заявил Песков. Ранее он прокомментировал действия США относительно военной помощи Украине. Представитель Кремля считает, что американская поддержка может иметь серьезные негативные последствия для европейской безопасности из-за непредсказуемости Киева.