Песков заявил, что в Кремле не заняты подготовкой преемника Путина

В Кремле не обсуждали преемников президента России Владимира Путина — ни конкретные кандидатуры, ни их количество. Работу главы государства регламентирует Конституция.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заметил, что до президентских выборов еще далеко. Слова официального представителя Кремля процитировало РИА «Новости».

«Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой», — заметил Песков.

На вопрос о предельном возрасте, который бы стал «идеальным» для прекращения президентской деятельности, пресс-секретарь Владимира Путина ответил коротко.

Киселев рассказал, что Путин ищет себе преемника Подробнее

«Работа президента у нас регламентируется Конституцией. <…> Вы прекрасно знаете соответствующие статьи основного закона», — заметил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ранее генеральный директор «России сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что президент РФ Владимир Путин ищет себе преемника. По его словам, глава государства давно озаботился этим вопросом и думает над ним «с утра до вечера».