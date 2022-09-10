Кремль не определил, кто представит Россию на похоронах Елизаветы II | 360°

Власть 10 сентября 2022, 22:26 Поделиться Telegram

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Viber Кремль не определил, кто представит Россию на похоронах Елизаветы II Представитель Кремля Песков: Россия не определила представителя на похоронах Елизаветы II Pixabay

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Кремль еще не определил, кто будет представлять Россию на похоронах Елизаветы II, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, власти не рассматривают вариант с поездкой на церемонию Владимира Путина, сообщил ТАСС.

«Нет, пока не понятен протокольный порядок, как это будет», — подчеркнул Дмитрий Песков.

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Королева Великобритании Елизавета II умерла в четверг на 97-м году жизни. Утром ей стало нехорошо, и врачи посоветовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Из-за ухудшения состояния к ней направились члены королевской семьи. Вечером стало известно, что королева скончалась.

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Новым монархом Великобритании стал принц Чарльз. Он выбрал себе тронное имя — Карл III. Днем в субботу Совет по престолонаследию страны официально объявил его королем. Позже он провел первую встречу с премьер-министром Лиз Трасс и членами правительства.

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