28 июля 2023, 11:45
Песков заявил, что Украина по-прежнему отвергает возможность диалога с Россией
Песков: Украина отвергает возможность диалога с РФ, несмотря на сложное для себя положение
Украина находится в «достаточно непростой ситуации», но несмотря на это отвергает возможность диалога с Россий по урегулированию конфликта. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что Россия при этом по-прежнему открыта к диалогу.
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«Украинцы сохраняют непримиримую позицию, <…> отвергают какую-либо возможность диалога», — заявил представитель Кремля.
Дмитрий Песков добавил, что именно украинской тематике будет посвящена сегодняшняя вечерняя встреча президента России Владимира Путина с представителями африканских стран. Она станет продолжением дискуссии, состоявшейся в Санкт-Петербурге во время их предыдущего визита в Россию, в июне.
Ранее глава британской Партии рабочих, бывший член парламента страны Джордж Галлоуэй отметил, что, по его мнению, конфликт на Украине может закончиться только тогда, когда Россия достигнет стратегической победы.
Дмитрий Песков
Россия
Переговоры
Украина
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