Власть 28 июля 2023, 11:45 Песков заявил, что Украина по-прежнему отвергает возможность диалога с Россией Песков: Украина отвергает возможность диалога с РФ, несмотря на сложное для себя положение РИА «Новости»

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Украина находится в «достаточно непростой ситуации», но несмотря на это отвергает возможность диалога с Россий по урегулированию конфликта. На это указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия при этом по-прежнему открыта к диалогу.

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«Украинцы сохраняют непримиримую позицию, <…> отвергают какую-либо возможность диалога», — заявил представитель Кремля.

Дмитрий Песков добавил, что именно украинской тематике будет посвящена сегодняшняя вечерняя встреча президента России Владимира Путина с представителями африканских стран. Она станет продолжением дискуссии, состоявшейся в Санкт-Петербурге во время их предыдущего визита в Россию, в июне.

Ранее глава британской Партии рабочих, бывший член парламента страны Джордж Галлоуэй отметил, что, по его мнению, конфликт на Украине может закончиться только тогда, когда Россия достигнет стратегической победы.