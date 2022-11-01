Песков заявил, что участие Британии в атаке на Черноморский флот нельзя оставлять без ответа | 360°

Власть 01 ноября 2022, 14:28 Песков заявил, что участие Британии в атаке на Черноморский флот нельзя оставлять без ответа Представитель Кремля Песков: Россия подумает над ответом на участие Британии в атаке на ЧФ РИА "Новости"

Читать 360tv в

У России есть данные, которые указывают на участие британских специалистов в атаке на Черноморский флот, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, такие действия нельзя оставлять без ответа, сообщил ТАСС.

«Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же, мы будем думать над дальнейшими шагами, безусловно, без этого нельзя», — отметил Песков.

Реклама

Представитель Кремля уточнил, что российские спецслужбы располагают сведениями, которые подтверждают участие британских консультантов в организации взрывов на «Северных потоках». Дмитрий Песков обратил внимание, что атаку провели в отношении жизненно важной международной энергетической инфраструктуры.

Реклама

Ранее основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Дотком сообщил, что после ЧП на «Северных потоках» уже бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс могла отправить сообщение с текстом «все сделано» американскому госсекретарю Энтони Блинкену. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Британию прокомментировать сообщение.