Песков заявил, что у Рогозина скоро будет новая работа
Песков сказал, что правительство не имеет прететензий к работе Рогозина посту главы Роскосмоса
Экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин со временем будет трудоустроен. Такое обещание озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости».
Его спросили, предложат ли Рогозину должность в администрации президента или в системе органов власти.
«Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — сказал Песков.
Таким образом он прокомментировал отставку Рогозина указом президента РФ Владимира Путина. Вместо него «Роскосмос» возглавил бывший вице-премьер Юрий Борисов.
СМИ предположили, что Рогозину могут предложить руководящий пост на одной из освобожденных территорий Украины.
Путин сегодня провел ряд других перестановок в правительстве России. Перед назначением Борисова его освободили от должности вице-премьера, а на его место согласовали кандидатуру главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова.