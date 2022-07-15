Песков заявил, что у Рогозина скоро будет новая работа

Экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин со временем будет трудоустроен. Такое обещание озвучил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью РИА «Новости».

Его спросили, предложат ли Рогозину должность в администрации президента или в системе органов власти.

«Со временем Рогозин будет трудоустроен, мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — сказал Песков.

Таким образом он прокомментировал отставку Рогозина указом президента РФ Владимира Путина. Вместо него «Роскосмос» возглавил бывший вице-премьер Юрий Борисов.

СМИ предположили, что Рогозину могут предложить руководящий пост на одной из освобожденных территорий Украины.

Путин сегодня провел ряд других перестановок в правительстве России. Перед назначением Борисова его освободили от должности вице-премьера, а на его место согласовали кандидатуру главы министерства промышленности и торговли Дениса Мантурова.