Песков заявил, что СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского

Журналисты не знают всех нюансов освобождения бизнесмена Михаила Ходорковского, который якобы не просил о помиловании. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Вы многого не знаете. Со временем вы наверняка узнаете это. Спросите у Ходорковского», — заявил Песков во время обсуждения с представителями СМИ темы освобождения израильтянки Наамы Иссахар. Его процитировало РИА «Новости».

Представитель Кремля подчеркнул, что без прошения о помиловании Иссахар тормозит весь процесс. Ведь по российскому законодательству просьба о помиловании — необходимая процедура. Об этом написал ТАСС.

Российский президент Владимир Путин во время визита в Израиля встретился с мамой Наамы Яффой. Он уверил женщину, что с ее дочерью все будет хорошо. В этот же день осужденную израильтянку в российской колонии навестила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Позже омбудсмен рассказала, что девушка, не жалуется на условия в тюрьме.

Московский областной суд в середине декабря 2019 года подтвердил законность приговора Иссахар. Она получила 7,5 года тюрьмы за контрабанду и хранение наркотиков. Девушку задержали 9 апреля в транзитной зоне аэропорта Шереметьево. Она летела из Дели в Тель-Авив. В рюкзаке Иссахар нашли 9,6 грамма гашиша. Израильтянка признала, что перевозила наркотики, но для себя, а не для продажи.

Защита Иссахар обратилась в ЕСПЧ и готовит кассационную жалобу на приговор и апелляционное определение для подачи в Первый кассационный суд общей юрисдикции.

Предприниматель Михаил Ходорковский провел в тюрьме десять лет по обвинению в хищениях и неуплате налогов. Владимир Путин во время своей пресс-конференции 2013 года заявил, что получил от Ходорковского прошение о помиловании и принял его. В конце этого же месяца бизнесмена освободили. Сам глава ЮКОС после выхода на свободу заявил журналистам, что просил о помиловании «в связи с семейными обстоятельствами», но свою вину не признавал. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си».