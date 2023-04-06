Важное 06 апреля 2023, 12:16 Песков заявил, что ситуация в зоне СВО не демонстрирует перспектив мирного урегулирования Пресс-секретарь Песков: у России нет иных путей, кроме продолжения спецоперации РИА «Новости»

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У России на сегодняшний день нет других путей, кроме продолжения выполнения спецоперации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, пока нет условий для мирного урегулирования конфликта, сообщил ТАСС.

«Пока иных путей для нас, кроме продолжения СВО, нет», — подчеркнул Дмитрий Песков.

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В конце марта пресс-секретарь президента отмечал, что в контексте Украины ничего не изменилось. Россия продолжит спецоперацию, потому что только так сможет достичь поставленных целей, объяснил Песков. По его словам, сравнивать предложенные Белоруссией и Китаем планы по мирному урегулирования ситуации неуместно.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко обвинил Запад в использовании Минских соглашений ради вооружения Украины. По словам главы государства, западные государства прибегли к обману, чтобы подготовить ВСУ и превратить страну в «анти-Россию». Лукашенко отметил, что ситуация накалилась, из-за чего все более возможным кажется начало третьей мировой войны. Президент подчеркнул, что необходимо сесть за стол переговоров без выдвижения предварительных условий.