Власть

24 июня 2023, 23:14

Песков заявил, что ситуация с «Вагнером» урегулировалась без потерь

Песков: бойцов «Вагнера» преследовать не будут с учетом их заслуг на фронте

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ЧВК «Вагнер» урегулировалась без потерь. На пресс-конференции  официальный представитель Кремля пообещал, что бойцов компании преследовать никто не будет, написало РИА «Новости».

Уголовное дело в отношении  бизнесмена Евгения Пригожина прекратят.

Реклама

«Была достигнута договоренность, что ЧВК „Вагнер“ вернется в лагеря. Часть из них при желании подпишут контракты с Минобороны», — пояснил пресс-секретарь российского президента.

Но последнее коснется только частей, не принимавших участия в мятеже. Остальных бойцов с учетом их заслуг на передовой в СВО никто трогать и преследовать не будет. Власти всегда с уважением относились к подвигам «вагнеровцев» в Донбассе, подчеркнул политик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евгений Пригожин уйдет в Белоруссию. Чем он будет там заниматься, не уточняется. Песков заметил, что несмотря на тяжелый день, в стране все же удалось избежать повышения уровня напряженности

Кремль

Дмитрий Песков

Евгений Пригожин

Реклама

Реклама