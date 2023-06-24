24 июня 2023, 23:14
Песков заявил, что ситуация с «Вагнером» урегулировалась без потерь
Песков: бойцов «Вагнера» преследовать не будут с учетом их заслуг на фронте
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с ЧВК «Вагнер» урегулировалась без потерь. На пресс-конференции официальный представитель Кремля пообещал, что бойцов компании преследовать никто не будет, написало РИА «Новости».
Уголовное дело в отношении бизнесмена Евгения Пригожина прекратят.
Реклама
«Была достигнута договоренность, что ЧВК „Вагнер“ вернется в лагеря. Часть из них при желании подпишут контракты с Минобороны», — пояснил пресс-секретарь российского президента.
Но последнее коснется только частей, не принимавших участия в мятеже. Остальных бойцов с учетом их заслуг на передовой в СВО никто трогать и преследовать не будет. Власти всегда с уважением относились к подвигам «вагнеровцев» в Донбассе, подчеркнул политик.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Евгений Пригожин уйдет в Белоруссию. Чем он будет там заниматься, не уточняется. Песков заметил, что несмотря на тяжелый день, в стране все же удалось избежать повышения уровня напряженности
Кремль
Дмитрий Песков
Евгений Пригожин
Реклама
Реклама