Песков заявил, что Россия ответит на информационную диверсию Украины

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ситуацию на Украине. О встрече рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Пресс-атташе заявил, что одной из тем стало обсуждение спецоперации.

«Участники совещания обсудили ход продолжающейся специальной военной операции, а также переговоров между российской и украинской делегациями», — сказал Песков.

Также президент и представители Совбеза уделили время ситуации в Буче. Песков заявил, что украинские фейки о происходящим в городе вынуждают принять определенные меры.

«Была также акцентирована необходимость активного противодействия информационным и иным диверсиям украинской стороны, таким, как имела место в Буче», — заявил пресс-секретарь.

Российская армия покинула Бучу и другие города Киевской области в конце марта 2022 года. Песков назвал этот шаг «жестом доброй воли». Спустя несколько дней украинская сторона распространила ложную информацию о том, что Вооруженные силы РФ якобы пытали и убивали мирных жителей. Российские власти заявили, что кадры не соответствуют действительности, а Генпрокуратура пообещала дать заявлениям Украины правовую оценку.