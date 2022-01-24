Песков заявил, что Россия останется верна контрактам по поставкам газа в Европу

Поставки российского газа в Европу всегда соответствовали обязательствам по контракту. Повода усомниться в своей надежности Россия не давала ни при каких обстоятельствах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заметил, что Россия оставалась гарантом европейской энергетической безопасности даже в самые нелегкие моменты. Его слова привело РИА «Новости».

«И в самые нелегкие моменты противостояния между востоком и западом Россия безупречно выполняла свои контрактные обязательства», — обратил внимание Песков.

На вопрос о готовности РФ прекратить поставки газа в Европу при введении новых санкций он заметил, что поведение страны никак не изменится.

«Россия ни разу, никогда не давала никому повода усомниться в своей надежности», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков также назвал «блестящим примером фейковой истерии» информацию о том, что Россия якобы рассматривает возможность перестать поставлять европейским странам газ.

В США, писала «Газета.ru», тем временем уже начали переговоры с Катаром о поставках голубого топлива в Евросоюз на случай конфликта на Украине.