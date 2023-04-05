Власть 05 апреля 2023, 12:45 Песков заявил, что Россия не видит перспектив переговоров с Украиной Пресс-секретарь Песков: Россия не видит перспектив переговоров по будущему Украины РИА «Новости»

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Россия пока не видит перспектив по проведению переговоров по будущему Украины, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, больше по этой теме властям добавить нечего, сообщил ТАСС.

«Мы пока никаких перспектив не видим для этого, поэтому здесь нечего добавить», — рассказал пресс-секретарь президента России.

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Ранее Дмитрий Песков заявлял, что западные страны во главе с США не позволяют Украине начать мирные переговоры. Он добавил, что украинскому руководству не позволяют даже думать об этом — на Западе давно сбросили маски и показали «звериный оскал». По словам Пескова, Россия осознает сложившуюся реальность, «в которой приходится жить».

Когда эту же реальность осознают на Украине, наступит мир, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он уточнил, что украинцам стоит реальнее оценивать ситуацию, включая на поле боя. Президент Владимир Путин не раз отмечал, что Россия готова к урегулированию конфликта на Украине. Он напомнил, что в апреле прошлого года мирные переговоры прекратились не по вине российской стороны.