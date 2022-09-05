Власть 05 сентября 2022, 07:41 (обновлено: 05 сентября 2022, 09:39) Поделиться Telegram

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Viber Песков заявил, что Россия не спешит с выработкой Концепции внешней политики Пресс-секретарь президента РФ Песков: гонки по срокам принятия Концепции внешней политики сайт Кремля

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Гонки по срокам принятия Концепции внешней политики России нет. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь не нужно забегать вперед, никакой гонки здесь нет», — сказал он в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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По словам пресс-секретаря президента, работа над документом пока продолжается. Он уточнил, что «в целом ландшафт международных дел и внешнеполитический ландшафт очень стремительно меняются». Песков отметил, что появляется новая мировая реальность, которую необходимо учитывать.

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Он добавил, что сейчас многие государства относятся враждебно к России и открыто предпринимают действия, противоречащие интересам страны. Поэтому Россия должна сделать все для поддержания баланса и снижения негативных последствий от подобных действий.

Ранее Песков заявил, что России не по пути с Максимом Галкиным. По его словам, певица Алла Пугачева не делала никаких антироссийских заявлений, чего нельзя сказать про ее супруга.

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