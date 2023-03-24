Власть 24 марта 2023, 21:06 Песков заявил, что Россия не обсуждала с Арменией угрозу ареста Путина Пресс-секретарь Песков: Россия не обсуждала с Арменией угрозу ареста Путина в республике РИА «Новости»

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Армения ратифицировала Римский статут — документ, признающий юрисдикцию Международного уголовного суда, расположенного в Гааге. Это необходимо, чтобы полномочия МУС распространялись на действия Азербайджана в карабахском конфликте. В связи с этим издание «Подъем» задало вопрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, обсуждали ли российские власти с армянскими коллегами тему возможного ареста президента Владимира Путина на их территории.

«Пока нет. Будем это обсуждать с нашими партнерами», — ответил Песков.

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На прошлой неделе, 17 марта, МУС выдал ордер на арест Путина, а также детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Теперь после признания Римского статута власти Армении будут обязаны задержать их при посещении республики.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал решение МУС ничтожным. По его словам, за все время существования члены этого суда не смогли сделать ничего хоть сколько-нибудь существенного.