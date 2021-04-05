Песков заявил, что Россия не является угрозой ни для одной страны мира

Передвижение армии РФ по территории страны не должно беспокоить другие государства. Ведь оно не представляет никакой угрозы. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Никто не блуждал и не блуждает, российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным, в том виде, в котором считает нужным, для обеспечения надежной безопасности нашей страны», — сказал Песков. Его процитировал ТАСС.

Таким образом он прокомментировал данные о том, что передвижение российских войск замечено в Ростовской области. Занимающаяся расследованиями группа Conflict Intelligence Team (CIT) заявила, что некоторые военные машины были с закрашенными номерами.

По словам представителя Кремля, эти действия ни у кого не должны вызывать «ни малейшей обеспокоенности». Ведь Россия не представляет угрозы ни для одной страны мира. При этом пресс-секретарь президента РФ добавил, что российские власти всегда внимательно относятся к безопасности своего государства.