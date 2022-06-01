Песков: Россия не доверяет заявлениям Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут стрелять по территории России из реактивных систем залпового огня (РСЗО) с увеличенным радиусом действия. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков выразил недоверие этим словам. Заявление пресс-атташе президента России процитировал ТАСС.

Он отметил, что у властей нет оснований для доверия Зеленскому.

«Для того, чтобы доверять, нужно иметь опыт случаев, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь», — сказал Песков.

Журналисты спросили, как Россия может отреагировать на применение РСЗО Украиной для удара по территориям РФ. Песков предложил не обсуждать эту тему. Такое развитие событий он назвал «плохим сценарием».

Также Пескова спросили про встречу президента России Владимира Путина и Зеленского. Об этом рассказал RT. Песков сказал, что главы России и Украины встретятся только для финализации «некоего документа», работа над которым была приостановлена.