Песков заявил, что Россия настроена решительно в ситуации с Калининградом

Российские власти серьезно настроены в ситуации с транспортной блокадой Калининграда, при этом они не спешат с принятием решения. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь не нужно спешить, но в то же время мы, конечно, настроены достаточно решительно. Нужно определенное время перед тем, как будут приняты решения», — сказал он ТАСС, комментируя ситуацию вокруг Калининграда.

По его словам, Россия сейчас серьезно анализирует происходящее, свою позицию до других государств она доводит через МИД РФ. Он констатировал, что эти страны являются уже не партнерами, а оппонентами.

Песков также высказался о том, стоит ли ждать ответных мер после доклада секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева главе государства Владимиру Путину.

«Нам нужно время, чтобы эту ситуацию проанализировать. Думаю, что также нужно время и этим самым оппонентам, чтобы понять, что нужно что-то делать для того, чтобы урегулировать эту ситуацию. Здесь наша правота абсолютна», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Кремль не исключил, что Литва может сама отменить свое решение об ограничении транзита в Калининград, но российские власти будут готовиться к самым сложным вариантам.

Ранее глава дипломатического корпуса ЕС Жозеп Боррель заявил, что ситуация вокруг Калининграда не является блокадой.