Власть 27 октября 2022, 21:31 Речь Путина на «Валдае» услышат на Западе — Песков Песков: Запад услышит и будет анализировать речь Путина на «Валдае» YouTube

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«Валдайскую» речь российского лидера Владимира Путина услышат на Западе. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что выступление Путина на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» 27 октября войдет в историю. Песков выразил уверенность в том, что речь российского лидера услышат на Западе, однако там не признаются, что глубоко анализируют его слова.

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«Сегодняшняя речь Путина не просто программная, а мировоззренческая и прикладная, войдет в десятку золотых выступлений президента», — сказал пресс-секретарь президента.

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Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» и ответил на вопросы участников. Он рассказал о главной цели специальной военной операции России на Украине и о других насущных повестках.

«Царьград» напомнил, президент предупредил мировое сообщество о самом опасном десятилетии. Он подчеркнул, что из-за развала Советского Союза нарушилось равновесие политических сил, после чего Запад назначил себя победителем и почувствовал силы создать однополярный мир, эпоха которого подошла к концу.

Глава государства добавил, что Россия без Запада не пошатнулась, а наоборот, фундаменты экономики страны оказались намного сильнее, чем ожидалось.