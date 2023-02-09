Власть 09 февраля 2023, 12:52 Песков заявил, что расследование терактов на «Северных потоках» пытаются тихо свернуть Представитель Кремля Песков: расследование терактов на «Северных потоках» хотят свернуть РИА «Новости»

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Международное расследование терактов на «Северных потоках» пытаются тихо свернуть, констатировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, выступая перед журналистами. Он ответил на вопрос, предпримет ли Россия меры для привлечения внимания общественности к публикации американского журналиста Сеймура Херша, который рассказал, что взрывчатку под газопроводы подложили американские водолазы, а активировали ее норвежцы.

Песков рассудил: данные «надо проанализировать», поскольку результаты журналистского расследования нельзя воспринимать как первоисточник. При этом представитель Кремля указал на значимость публикации, содержащийся в ней глубокий анализ и стройное изложение.

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«Это очень важный материал, который <…> должен провоцировать ускорение международного расследования. А мы видим, наоборот, попытки молчаливого сворачивания этого международного расследования», — процитировал Пескова ТАСС.

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Пресс-секретарь президента России отметил, что статья Херша не получила широкого распространения в западных СМИ, чему удивлены в Кремле.