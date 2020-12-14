Песков предложил задать президенту вопрос о заказчиках убийства Немцова на пресс-конференции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин на заседании Совета по правам человека сказал, что знает, кто был заказчиком убийства Бориса Немцова. Он предложил россиянам спросить об этом у главы государства на ежегодной конференции 17 декабря.

«Впереди большая пресс-конференция, вы вольны это спрашивать», — цитирует слова Дмитрий Пескова ТАСС.

Представитель Кремля напомнил, что во время заседания Совета по правам человека Путин сказал, что знает заказчиков убийства оппозиционного политика, но не может раскрыть это. Глава государства добавил, что нужна «доработка» в расследовании этого дела, хотя заказчики и исполнители найдены.

Как сообщает NEWS.ru, Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о последствиях для силовых структур Чечни, где служили исполнители убийства Немцова, сказав, что данная ситуация не имеет отношения к кремлевской повестке дня.

Бориса Немцова застрелили 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года по обвинению в его убийстве были осуждены пять человек, сообщал сайт RT.