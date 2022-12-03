Власть 03 декабря 2022, 17:16 Песков заявил, что Путин со временем посетит Донбасс Пресс-секретарь президента Песков: Путин со временем посетит Донбасс РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин когда-нибудь побывает в Донбассе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Со временем это произойдет, конечно, это же регион Российской Федерации», — рассказал Песков.

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Путин также заявил о необходимости поддерживать жителей присоединенных к России территорий. Он пояснил, что они ничем не отличаются от других россиян. Это «наши люди», подчеркнул президент и призвал обратить на них внимание.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил занятый ВСУ Херсон. Он встретился с украинскими военными и выступил перед ними с речью.

«Мы движемся вперед и мы готовы к миру, миру для всей нашей страны», — сказал он.