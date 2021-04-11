Песков заявил, что Путин сам пишет послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин сам пишет текст послания Федеральному собранию, прорабатывая его до последней минуты. В нем будут обозначены постковидные темы, так как страна пережила беспрецедентный период. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Такое бывает очень часто. Ну, это же не значит, что кто-то гонится за сенсационностью. Вовсе нет. Поскольку это послание президента, то и он является автором. И до последней минуты, вот до последней ночи он, естественно, обдумывает», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Песков отметил, что если Путин считает необходимым, то вносит корректировки и дополнения прямо по ходу самостоятельно. Пресс-секретарь добавил, что послание будет постковидным.

Российский лидер ранее сообщил, что в своем послании Федеральному собранию обозначит ориентиры социально-экономического развития страны, а также преемственность целей. Мероприятие пройдет 21 апреля в очном формате.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала послание президента обращением «нового времени».