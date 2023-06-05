05 июня 2023, 12:26
Песков заявил, что Путин получает информацию о СВО «с земли»
Песков заявил, что Путин по теме СВО остается на связи с ответственными на местах
Президент России Владимир Путин по теме СВО регулярно остается на связи с ответственными на местах, но публиковать стенограммы таких бесед не планируют. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передал ТАСС.
«Президент традиционно всегда предпочитает иметь разные источники получения информации, особенно когда речь идет об СВО», — отметил представитель Кремля.
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По его словам, российский лидер наряду с официальными докладами использует и другую информацию. Например, делает звонки и получает данные непосредственно «с земли».
Песков отметил, что Путин делал это всегда.
«Связь налажена, все это по команде президента достаточно оперативно делается», — сказал представитель Кремля.
На вопрос журналистов, не планируется ли публиковать стенограммы таких бесед, Песков ответил, что вряд ли.
Ранее Песков оставил без ответа вопрос о контрнаступлении ВСУ.
Кремль
Дмитрий Песков
Владимир Путин
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