Песков заявил, что Путин не встречался лично с Матвиенко и Кудриным, которые ушли на самоизоляцию

Накануне Алексей Кудрин написал в социальных сетях, что заразился коронавирусом. Теперь политик лечится дома. Помимо прочего, Валентина Матвиенко отправилась на самоизоляцию после контакта с человеком, заболевшим COVID-19. Она продолжает работать в удаленном режиме, сообщил сайт RT.

На вопрос, проводил ли глава РФ встречи с Матвиенко и Кудриным, Песков ответил отрицательно.

«Нет», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь лидера страны уточнил, что оперативные совещания Совбеза, в которых участвовала Матвиенко, проводились в видеоформате.

Ранее Песков объяснил, почему Путин был без маски и пожимал руки встречающим в Сарове. По словам пресс-секретаря, все было безопасно — об этом позаботились заранее. Представитель Кремля не уточнил, какие именно меры приняли для безопасности президента России.