Песков заявил, что Путин не планирует встречу с Рогозиным в ближайшее время

В графике президента России Владимира Путина пока не внесена встреча с экс-главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков. Его слова процитировало РИА «Новости».

Однако он отметил, что встреча с новым руководителем госкорпорации Юрием Борисовым может состояться уже скоро.

«С Борисовым — не исключаем уже, наверное, в следующем месяце, в августе», — сказал Песков.

Он сказал, что дата встречи зависит от графика нового главы Роскосмоса.

Смена руководства госкорпорации произошла 15 июля. Сначала Путин освободил Рогозина от должности гендиректора Роскосмоса и спустя несколько часов назначил на его место Борисова, которого предварительно сняли с поста вице-премьера. На прежнее место Борисова лидер страны утвердил кандидатуру министра торговли Дениса Мантурова. О кадровых изменениях в правительстве и управленческом коллективе Роскосмоса сообщил RT.