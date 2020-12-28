Песков заявил, что Путин не планирует раскрывать подробности своей личной жизни

Президент России Владимир Путин не планирует раскрывать подробности его семейной жизни. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков отметил, что всем известно, где живет и работает Путин, в этом нет никакой тайны, сообщил «Интерфакс».

«Есть ли у него дочери? Да, есть дочери. Кто они? Да, он предпочитает это не впускать в публичное поле, и он сам неодократно объяснял, почему», — заявил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента, Путин не планирует менять стиль своей работы, потому что в его понимании для людей главное, как глава государства выполняет свои обязанности и каковы результаты этой работы. Путин, по мнению Пескова, хочет, чтобы народ с пониманием относился к его личному пространству.

Песков заявил, что Путин остается последовательным в своей позиции.

Ранее главный спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что пандемия не сказалась на трудоспособности Владимира Путина, пишет РИА ФАН. Поменялся только формат работы с гражданами страны. Теперь россияне видят президента чаще через видеоконференции, а не лично.