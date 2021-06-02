Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что президент Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко известные хоккеисты-любители. Если они встречаются на хоккейном корте, то «всегда играют в одной команде».

Представителю Кремля задали вопрос, какая из национальных команд одержала бы победу, если бы на лед среди игроков за свои сборные вышли Путин и Лукашенко, сообщило РИА ФАН.

«Они не известные хоккеисты, они известные любители-хоккеисты — это первое. Хоккеисты — это очень тяжелый труд с очень высокой профессиональной подготовкой. Играют они всегда в одной команде», — сказал Песков.

На чемпионате мира по хоккею сборная России обыграла Белоруссию со счетом 6:0. Первые пять шайб спортсмены забили соперникам в первом периоде. Песков отметил, что Путин не смог посмотреть игру из-за своей занятости.

В четвертьфинале красная машина встретится со сборной Канады.

Ранее президенты России и Белоруссии провели серию встреч в Сочи. В ходе переговоров коллеги уделили много времени вопросам сближения Москвы и Минска.