01 февраля 2023, 12:55
Песков заявил, что поставки ВСУ ракет большой дальности не изменят ход СВО
Представитель кремля Песков: поставки США ракет Украине не повлияют на СВО
Возможные поставки США ракет большей дальности Украине не изменят хода спецоперации: она будет продолжаться. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.
«Это не изменит хода событий. Специальная военная операция будет продолжаться», — подчеркнул Песков.
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Он обратил внимание, что поставки США ракет большей дальности — это прямой путь к нагнетанию напряженности, повышению уровня эскалации, что потребует от России дополнительных усилий.
Ранее Песков отмечал, что Украина хочет все новые и новые вооружения, а Запад поощряет эти требования. Он счел данную ситуацию тупиковой, потому что страны НАТО все больше и больше напрямую вовлекаются в конфликт.
Песков также назвал провокацией идею президента Литвы Гитанаса Науседы о передаче Украине истребителей. США, в свою очередь, отказались передать ВСУ истребители F-16.
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