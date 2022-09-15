Песков назвал попытки США переиграть Россию перманентными | 360°

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Песков назвал попытки США переиграть Россию перманентными

Пресс-секретарь президента Песков назвал попытки США переиграть Россию перманентными

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Попытки американских властей переиграть Россию носят перманентный характер. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они носят перманентный характер и будут носить перманентный характер. Здесь никто себя обманывать не собирается», — сказал он в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Его процитировало РИА «Новости».

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Также Песков заявил, что лидеры ШОС не планируют на саммите выстраивать противовес Западу. По его словам, все связи в международной организации выстраиваются на основе взаимного уважения к интересам друг друга и на взаимной выгоде.

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Представитель Кремля отметил, что конфликт на Украине будет обсуждаться в ходе саммита, но не станет основной темой.

Саммит ШОС стартует в Самарканде 15 сентября. Туда уже прилетел президент РФ Владимир Путин.

США

Дмитрий Песков

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