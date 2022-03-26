Песков заявил, что оскорбительные слова Байдена не дают развиваться хорошим отношениям США и России

Глава США Джо Байден вновь допустил ряд оскорблений в адрес российского лидера Владимира Путина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал оценку этим заявлениям в интервью ТАСС.

«И, конечно, каждый раз подобные личные оскорбления сужают окно возможностей для наших двусторонних отношений при нынешней администрации (США). Надо себе отдавать отчет в этом», — подчеркнул Песков.

Он отметил, что обвинения американского лидера являются странными. По его словам, подобные заявления недопустимы от страны, которая призывала «бомбить Югославию и убивать людей».

«Все-таки государственный лидер должен сохранять трезвость», — сказал пресс-секретарь.

Ранее Песков уже давал оценку словам Байдена. По его словам, российская сторона оценила заявления президента США в адрес Путина как «личное оскорбление». Также он предположил, что некоторые высказывания американского лидера могут быть связаны с «переутомлением».