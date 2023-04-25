25 апреля 2023, 12:58
Песков заявил, что обстоятельства складываются не в пользу зерновой сделки
Песков: зерновая сделка не выполнена, касающиеся России условия не реализованы
Российские власти продолжает наблюдать за зерновой сделкой, но обстоятельства не складываются в пользу ее продления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передал ТАСС.
«Она еще не выполнена, не приобрела пакетный характер. Условия, которые касались нас, так и не реализованы», — сказал представитель Кремля.
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По словам Пескова, пока обстоятельства не складываются в пользу существующей договоренности.
Он также оценил опасность выпадения с рынка украинского и российского зерна. По мнению пресс-секретаря президента России, это обстоятельство не вызовет мировой продовольственный кризис, так как его генезис другой.
Ранее Минобороны поставило под сомнение зерновую сделку из-за террористических акций Украины. В ведомстве напоминали об атаке безэкипажных катеров кораблей Черноморского флота и гражданских судов осенью 2022 года.
МИД Турции призвал продлить сделку из-за опасений продовольственного кризиса.
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