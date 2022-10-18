Песков заявил, что новые регионы защищают наравне с остальными субъектами России | 360°

Власть 18 октября 2022, 13:09 Песков заявил, что новые регионы защищают наравне с остальными субъектами России Представитель Кремля Песков: новые регионы России защищают наравне с остальными субъектами РИА «Новости»

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Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области, которые недавно стали частью России, защищают не меньше, чем другие субъекты страны. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, распространяется ли на новые регионы действие российского «ядерного зонтика». Об этом сообщил ТАСС.

«Все эти территории являются неотъемлемой частью Российской Федерации, и, соответственно, все они защищаются, их безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как вся остальная территория России», — указал представитель Кремля,

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Песков напомнил, что Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области оказались в составе России «сравнительно недавно», поэтому в данный момент идет работа по их интеграции в юридическую, социальную, экономическую сферы и в систему безопасности страны.

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Также Дмитрий Песков ответил на вопрос о полном завершении частичной мобилизации. По его словам, пока решение о прекращении таких мероприятий по всей России не принято.