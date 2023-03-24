Власть 24 марта 2023, 12:51 Песков заявил, что никто в Кремле не поседел во время поездки Путина в Мариуполь Песков: Путин взял на контроль развитие новых регионов России и посетил Мариуполь Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин взял на постоянный контроль вопросы восстановления новых регионов, поэтому решил съездить в Мариуполь и ознакомиться с работами лично. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал об этом на брифинге, сообщило РИА «Новости».

«Развитие, восстановление новых территорий, конечно, это та тема, которая круглосуточно находится под контролем президента, поэтому он принял решение лично это все посмотреть на месте», — сказал он.

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Дмитрий Песков назвал такое поведение естественным и характерным для Владимира Путина. На вопрос о том, насколько тяжело оказалось обеспечить его безопасность, представитель администрации ответил «никто не поседел».

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О первой с начала спецоперации поездке президента в Мариуполь стало известно 19 марта. Он прилетел на вертолете и пересел на автомобиль, объехал несколько районов, осмотрел береговую линию, театр, встретился с жителями микрорайона Невский и побывал в гостях у одной семьи. Вице-премьер Марат Хуснуллин назвал этот визит абсолютным экспромтом.