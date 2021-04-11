Песков заявил, что никто не собирается воевать с Украиной

Никто не планирует воевать с Украиной и не приемлет даже саму возможность такой войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом он сообщил в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Песков напомнил, что Россия никогда не была участницей конфликта на востоке Украины. Москва при этом не остается безучастной к судьбам русскоязычного населения Донбасса, отметил представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства указал, что в разговоре с Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель не требовала от России свернуть военное усиление у границ с Украиной. Меркель лишь выразила обеспокоенность по этому поводу. Телефонный разговор состоялся 8 апреля. Путин в беседе с Меркель обратил ее внимание на провокационные действия Киева в Донбассе, сообщала пресс-служба Кремля.

Песков также сообщил в интервью Павлу Зарубину, что послание президента Федеральному собранию в этом году будет «постковидным».

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак ранее заявил, что начало полномасштабного конфликта в Донбассе станет для Украины «началом конца».