Песков заявил, что никто не собирается вмешиваться в происходящее в Афганистане

Никто не собирается вмешиваться в происходящие в Афганистане события. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня на внеочередном заседании ОДКБ тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», — передал ТАСС слова Пескова.

Он отметил, что Россия не планирует выступать посредником между сторонами. Песков также уточнил, что ситуация в провинции Панджшер потенциально чревата новой гражданской войной в Афганистане.

Боевики «Талибана»* в понедельник заявили, что взяли силы сопротивления в провинции Панджшер в осаду и рассчитывают на мирную сдачу.

* Талибы, движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.