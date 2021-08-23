facebook_pixel
    23 августа 2021, 13:49

    Песков заявил, что никто не собирается вмешиваться в происходящее в Афганистане

    Анастасия Калинина

    Никто не собирается вмешиваться в происходящие в Афганистане события. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что никто не собирается вмешиваться в происходящее в Афганистане

    «Сегодня на внеочередном заседании ОДКБ тоже упоминалась эта линия развития событий в том контексте, что потенциально это чревато очередной гражданской войной в Афганистане и несет дополнительные опасности и угрозы. Конечно же, никто в эти события вмешиваться не собирается», — передал ТАСС слова Пескова.

    Он отметил, что Россия не планирует выступать посредником между сторонами. Песков также уточнил, что ситуация в провинции Панджшер потенциально чревата новой гражданской войной в Афганистане.

    Боевики «Талибана»* в понедельник заявили, что взяли силы сопротивления в провинции Панджшер в осаду и рассчитывают на мирную сдачу.

    * Талибы, движение «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.