Песков заявил, что никто не хочет блокировать Twitter. Но это возможно

Меры Роскомнадзора в отношении Twitter обоснованы тем, что мировые компании должны выполнять российские законы. При этом блокировать соцсеть в России никто не хочет. Об этом РИА «Новости» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РКН с 10 марта замедлил в России скорость работы Twitter. В ведомстве сообщили, что ограничение коснулось только фото- и видеоконтента, не затронув передачу текста. При этом РКН пригрозил, что если сервис микроблогов не начнет соблюдать требования российского законодательства, его могут полностью заблокировать на территории РФ.

Песков, комментируя меры РКН по замедлению работы Twitter, отметил, что «никакого желания ни у кого ничего блокировать нет».

«Принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, конечно, это вполне обоснованно», — сообщил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что россияне должны иметь доступ ко всем мировым ресурсам, однако работа надзорного ведомства состоит в том, чтобы эти ресурсы вели свою деятельность в правовом поле и выполняли законные требования.

После того, как Роскомнадзор объявил о замедлении Twitter, в России перестали работать сайты целого ряда госведомств, в том числе сайт самого РКН. «360» следит за ситуацией с «падающими» сайтами.