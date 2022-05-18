Песков заявил, что ничего не знает об очередной ревакцинации Путина

Особые меры безопасности президента России Владимира Путина предпринимаются, как и прежде, однако информации о его очередной ревакцинации от COVID-19 пока нет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова.

«Все что необходимо для защиты здоровья президента, выполняется», — рассказал пресс-секретарь главы государства.

Он добавил, что постоянный мониторинг количества антител в организме Владимира Путина уже не ведется. Необходимость в нем отпала, так как ситуация с заболеваемостью в стране стабилизировалась.

Президент России прошел вакцинацию весной прошлого года, вторую дозу вакцины «Спутник V» ему ввели в апреле. В ноябре он прошел ревакцинацию, а на следующий день принял участие в испытании назальной вакцины.

По состоянию на полдень 17 мая в России выявлено почти 18,3 миллиона случаев COVID-19. По данным оперштаба, выздоровели 17,6 миллиона человек, скончались 377,8 тысячи.